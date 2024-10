E' morto improvvisamente a Sassari il 45enne Ciro Pianura. L'uomo, questa mattina attorno alle 7, si trovava nella Palestra Sport Club 900 di via degli Astronauti quando si è accasciato al suolo. Inutile l'intervento delle ambulanze del 118. Sul posto anche la Polizia di Stato.

I soccorritori giunti in palestra hanno praticato massaggi cardiaci per provare a rianimare Pianura, che lavorava come tecnico radiologo ed era viceallenatore di basket del Cus Sassari, squadra di Serie C.

Il sostituto procuratore Paolo Piras ha disposto che il corpo dell'uomo rimanga a disposizione del Dipartimento di medicina legale.

"Il tuo gran cuore ti ha tradito e lo ha fatto nel luogo che ti ha reso felice e spensierato per i tanti anni della tua infanzia e dell'adolescenza, ti ha tradito su un campo - scrive su Facebook un'amica della vittima -. Sei stato un "eroe" al tempo del Covid, la tua pagina racconta quei momenti in ospedale in camice, dietro a quegli occhiali e rigorosamente dietro ad una mascherina. Noi ti abbiamo vissuto con il sorriso sempre pronto, con la battuta che non ti mancava mai. Ti ameremo per sempre e rimarrai per sempre uno dei nostri".