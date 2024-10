In Sardegna

Pino Vandi, Nicolino Pinna e Mario Sanna, accusati di concorso in omicidio, per i quali il pm Porcheddu aveva chiesto l'ergastolo, e di Gianfranco Faedda e Giuseppe Soggiu, accusa di favoreggiamento e richiesta di 4 anni sono stati assolti perché il fatto non sussiste.