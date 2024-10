Lunedì scorso, 27 marzo 2023, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Sassari sono intervenuti nel centro storico cittadino, allertati da alcuni residenti preoccupati per le urla che sentivano provenire da un’abitazione.

Arrivati sul posto, all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno trovato una coppia e un bambino. La donna avrebbe riferito di aver avuto una discussione con l’ex compagno, dopo avergli negato di portare il loro figlio minorenne a fare una passeggiata, perché prima doveva provvedere a nutrirlo.

Dal racconto è emerso, però, che al suo rifiuto, l’uomo avrebbe reagito violentemente nei confronti della donna, che teneva il bambino in braccio, minacciandola di morte e colpendola ripetutamente al volto. Come riferito dalla polizia, la donna presentava, inoltre, un taglio alla mano, in merito al quale la stessa ha riferito essere stato causato dall’uomo con l’utilizzo di un coltello seghettato, durante la lite.

I poliziotti hanno, pertanto, proceduto ad arrestare il 24enne, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e a condurlo presso la locale Casa Circondariale, su disposizione del P.M. di turno.