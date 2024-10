Il Tribunale di Sassari ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da quattro medici contro l'Ordine che li aveva sospesi dal servizio in quanto non vaccinati. Ne dà notizia l’Ansa.

La giudice Ada Gambardella ha rigettato la richiesta di sospendere il provvedimento emesso dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Sassari, costretto a procedere d'ufficio nei confronti dei colleghi che non avevano rispettato le disposizioni previste dallo Stato sui vaccini contro il covid.

La giudice ha ritenuto di non poter annullare o revocare il provvedimento di sospensione e neppure di dover trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale in quanto la disposizione applicata era in linea con la normativa nazionale. "Sanzionare un collega non crea consenso, ma significa avere il rispetto dello Stato. Le norme sono chiare e gli Ordini professionali non sono solo enti che distribuiscono benemerenze, ma un pezzo dello Stato che funziona", commenta il presidente dell'Ordine provinciale di Sassari, Nicola Addis. Ordine che ora resta in attesa della decisione del Tribunale di Tempio Pausania sul reclamo presentato dallo stesso Ordine di Sassari contro il provvedimento d'urgenza che, in primo grado, aveva invece riammesso in servizio un medico non vaccinato.