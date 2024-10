Edifici scolastici e loro manutenzione ma anche sicurezza delle strutture, palestre in parte chiuse e linea Adsl ancora non fruibile completamente in molte scuole. Sono stati questi i temi portanti dell'incontro che si è svolto ieri mattina negli uffici dell'assessorato comunale alle Politiche educative in via Venezia.

A confronto con l'amministrazione comunale, su invito dell'assessora Maria Francesca Fantato e del collega ai Lavori pubblici Ottavio Sanna, si sono ritrovati i dirigenti scolastici delle scuole primarie, secondarie e istituti comprensivi della città e dell'agro.

«E' la prima volta che facciamo un incontro tra dirigenti coinvolgendo i nostri assessorati – ha detto l'assessora Maria Francesca Fantato – ed è importante farlo e farli assieme, per raccogliere le loro esigenze e le loro istanze».

Durante la riunione sono state passate in rassegna le varie problematiche emergenti dell'edilizia scolastica, quindi si è parlato di sicurezza ed è stato chiesto ai due rappresentanti della giunta Sanna la possibilità di programma una serie più accurata di controlli, anche per evitare furti all'interno degli istituti. In evidenza, poi, il problema delle palestre ancora chiuse. Un nodo da sciogliere, sia per renderle fruibili agli alunni delle scuole che per far fronte alle numerose richieste di utilizzo da parte delle associazioni sportive. Sentito il problema della linea Adsl che ancora non soddisfa a pieno il normale svolgimento delle attività scolastiche, sempre più orientate alle multimedialità con le lavagne Lim e l'utilizzo dei computer collegati in rete.

Massima apertura e impegno preciso a venire incontro, nei limiti del possibile, alle richieste dei dirigenti.

«A settembre sono già oltre settecento le segnalazioni pervenute dalle scuole all'assessore ai Lavori pubblici – ha detto Ottavio Sanna – e pensiamo che a fine anno possano raggiungere quota mille. Ci siamo impegnati ad avviare una serie di incontri per entrare nello specifico delle attività urgenti di manutenzione e per programmarle».

L'assessore Ottavio Sanna si è quindi reso disponibile a incontrare ogni 15 giorni i dirigenti scolastici assieme ai funzionari dell'assessorato manutenzioni, per individuare gli interventi urgenti e valutare eventuali forme di finanziamento da presentare in Regione e al ministero della Pubblica istruzione. A questi si aggiunga l'individuazione di eventuali interventi accantierabili. Nell'arco dei prossimi sei mesi, ha concluso l'assessore ai Lavori pubblici, potrà essere programmata una verifica attenta sullo stato delle palestre.

Sulla linea Adsl l'assessore Maria Francesca Fantato ha fatto sapere che l'amministrazione comunale, attraverso l'assessorato alle Politiche per l'innovazione, sta valutando di portare il servizio nelle scuole con il sistema Voip. Un investimento che dovrebbe