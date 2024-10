Il Comune di Sassari, considerato l'ottimo lavoro svolto già lo scorso anno nel periodo in cui esercitava il ruolo di Consulente Straordinario dell'Assessorato allo Sport, ha deciso di rinnovare l'incarico a Manuel Vanuzzo, già sardo e sassarese d'adozione oltre che più volte candidato, in fase di mercato elettorale, alla poltrona di primo cittadino.

Considerata l'esperienza maturata sul campo dal capitano della Dinamo Banco di Sardegna, vista la sua profonda conoscenza delle problematiche sportive rapportate alla città di Sassari, considerato l'importante apporto che il giocatore originario di Dolo ha dato all'assessore allo Sport Alessio Marras nel corso dello scorso incarico (soprattutto sul parquet), il Consiglio Comunale, su indicazione del sindaco Gianfranco Ganau, si è espresso all'unanimità riconferendo a Manuel Vanuzzo il sopra citato incarico.

In qualità di consulente straordinario dell'assessorato allo Sport del Comune di Sassari, Manuel Vanuzzo potrà di diritto essere convocato dal sindaco Ganau in vista della super sfida in programma sabato 21 dicembre 2013 al PalaSerradimigni, con gli amministratori ad affrontare sul campo una rappresentativa composta da giornalisti, dirigenti e staff Dinamo.

L’obiettivo è quello di riempire, ancora una volta, gli spalti del PalaSerradimigni di tifosi e simpatizzanti che potranno contribuire alla raccolta fondi organizzata in concomitanza con l'incontro.

L’appuntamento è fissato per le ore 20:30 di sabato 21 dicembre 2013 . Il match “ A canestro per la Sardegna ” sarà l’occasione per aiutare la nostra isola e le persone colpite dall’alluvione.

Foto tratta da Wikipedia