"Sono stato informato che nei prossimi giorni si sta programmando una manifestazione di protesta contro le limitazioni adottate a livello nazionale per contrastare il diffondersi del virus. Invito i partecipanti a rispettare le regole previste per queste iniziative: manifestazione in forma statica, con un rigoroso distanziamento interpersonale e con le mascherine sempre indossate correttamente".

E' l’appello del sindaco di Sassari Nanni Campus, in relazione a una manifestazione di protesta contro le chiusure legate alla zona rossa in Sardegna, che si sta organizzando per questa settimana in città.

"Si tratta di una manifestazione legata a ragioni più che comprensibili, di comparti che hanno avuto da questa pandemia danni economici gravissimi - afferma Campus -. Proprio per questo invito i partecipanti a rispettare le regole: che le giuste rivendicazioni non siano sopraffatte e non finiscano in secondo piano rispetto a violazioni collettive delle norme".