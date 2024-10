Un comune episodio culminato nella violenza. E' quello che è successo a Sassari, in zona Latte Dolce, quando due uomini si sono recati in una panetteria per comprare una birra.

Fra i due, forse alterati da alcolici o da sostanze stupefacenti, è nato un battibecco quando uno ha chiesto all'amico degli spiccioli, ma il denaro non era sufficiente all'acquisto.

La discussione si è alterata, fino a sfociare in una vera e propria lite, dove uno dei due ha estratto un coltello e colpito il 'contendente', ferendolo lievemente. A quel punto è scattato l'allarme, e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.