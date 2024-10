I conteggi sono chiusi e sono pronti i mandati di pagamento per gli indennizzi da corrispondere agli allevatori per la perdita di reddito per il bestiame morto, ovini e caprini, a causa della lingua blu. Lo fanno sapere dagli uffici del Settore servizi informativi, statistica e protezione civile del Comune di Sassari: entro pochi giorni saranno messi in pagamento.

La cifra che sarà erogata dal Comune di Sassari, alle aziende zootecniche che hanno presentato domanda per il 2013, è di 347.433,76 euro.

A presentare richiesta sono 177 aziende che operano nel territorio di Sassari e che, già a febbraio, hanno ricevuto i rimborsi per i capi morti per un importo pari a 411.809,75 euro.

Dai dati a disposizione dell'amministrazione comunale, sul territorio di competenza, sono 3.403 i capi, ovini e caprini, morti a causa della lingua blu.

«Si tratta di un provvedimento molto atteso dalle nostre aziende zootecniche – afferma il sindaco di Sassari Nicola Sanna – che, sebbene non sia ristoratore dell'intera perdita del reddito, aiuterà tante imprese agricole a far fronte alla necessità di liquidità per le anticipazioni necessarie all'avvio della nuova stagione di produzione lattiero-casearia».

Restano adesso da corrispondere gli indennizzi per la perdita di reddito per capi infetti, che potranno essere erogati non appena i fondi saranno resi disponibili da parte della Regione.