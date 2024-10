L’influenza sembra essere arrivata anche in Sardegna. Come comunicato dal laboratorio di Virologia Speciale dell'Aou di Sassari, tre campioni sono risultati positivi al virus influenzale 2019-2020, identificati su due pazienti ricoverati nei reparti dell’azienda di Viale San Pietro e uno in un paziente che si trova in una struttura ospedaliera gallurese.

Tutti e tre sarebbero risultati positivi per il virus influenzale di tipo A sottotipo “H1N1 pdm09”. Al momento, fanno spaere ancora dall’Aou, “Non sono stati identificati campioni positivi per virus influenzale di tipo A sottotipo H3N2, e di tipo B già segnalati a livello nazionale”.

“In Sardegna – ha dichiarato Salvatore Rubino, direttore della Microbiologia e Virologia dell'Aou di Sassari – la stagione influenzale in genere inizia con un certo ritardo rispetto all'andamento nazionale. Sino a ora, a livello nazionale, la stagione influenzale è stata caratterizzata da una moderata circolazione dei virus A/H3N2, A/H1N1 pdm09 e B , come anche riportato nell'ultimo aggiornamento Influnet per sorveglianza virologica. Da noi il picco è atteso tra fine gennaio e metà febbraio”.

“I campioni clinici utilizzati per la ricerca del virus influenzale o dei suoi componenti – spiega la professoressa Caterina Serra del laboratorio di Virologia Speciale – sono stati testati con metodiche molecolari per individuare tipo e sottotipo del virus influenzale circolante. I dati ottenuti vengono inviati settimanalmente, per via telematica, al Centro di coordinamento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità per monitorare l'efficacia della campagna vaccinale e la comparsa di eventuali mutazioni virali”.