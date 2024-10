Il crollo avvenuto al liceo Dettori di Cagliari un paio di settimane fa ha messo in allarme i responsabili e i sindaci sardi riguardo lo stato di degrado in cui versano molti degli edifici scolastici sardi.

La scarsa manutenzione ha portato tante scuole dell'isola a mostrare pericolosamente i segni del tempo e questo ha spinto le autorità e chi di dovere a svolgere degli accertamenti per evitare nuovi spiacevoli fatti come quelli di Cagliari.

Così son venuti fuori i tanti problemi dello storico liceo classico di Sassari, l'Azuni, che a un controllo scrupoloso è risultato inagibile in tutto il secondo piano per un grave problema strutturale del sottotetto.

Il dirigente scolastico Massimo Sechi ha immediatamente sospeso le lezioni per 18 classi dell'istituto, i 400 studenti verranno temporaneamente trasferiti in altra sede per lo svolgimento dell'attività didattica.