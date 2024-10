Dicembre è alle porte ed è il momento di pensare ai regali di Natale, quindi perché non farne uno molto importante ai pelosetti domestici per ricambiarli dell'amicizia, dell'affetto e dell'amore incondizionato che ci offrono ogni giorno?

L'anagrafe canina rientra fra questi: fondamentale per rintracciare i luoghi di registrazione dei cani in caso di smarrimento, oltre ai legittimi proprietari, consiste in una banca dati alimentata dalle singole anagrafi territoriali, nel rispetto della tutela della privacy dei cittadini.

Lunedì 19 dicembre, dalle 9 alle 11, è previsto un nuovo appuntamento per l'anagrafe canina presso il canile comunale di Sassari, località Funtana sa Figu, sulla strada provinciale Sassari – Osilo.

È necessario fissare l’appuntamento chiamando lo 079279630-612. Sarà necessario comunicare i dati anagrafici, il codice fiscale e il numero di documento di riconoscimento (carta di identità o patente). Saranno accettati al massimo 40 cani.

Il servizio di anagrafe canina è svolto dal Servizio veterinario della struttura dipartimentale Anagrafe Canina e Randagismo Zona Nord dell’Asl Sardegna, in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente, nell'ambito della lotta contro il randagismo.

Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti, pertanto non saranno accettati i cani non trattati con antiparassitari. Inoltre i cani mordaci o di grossa taglia devono essere muniti di museruola.

L'identificazione e l'applicazione del microchip è totalmente gratuita.