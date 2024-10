Un pensionato di 60 anni ieri sera a Sassari, al termine di una lite, ha lanciato tre bottiglie molotov contro il vicino di casa per poi minacciarlo con un coltello. Il terribile gesto sarebbe dovuto all’incuria del vicino di casa dello stesso pensionato nel ripulire gli escrementi del proprio cane lasciati per strada. Le molotov non ha hanno causato nè danni nè feriti, il pensionato è stato trattenuto in Questura.