Dal 3 ottobre, fino al 9, si terrà la VII edizione della Settimana Nazionale della Dislessia. L'iniziativa si svolgerà in modalità mista, sia online che tramite incontri in presenza. L'appuntamento prevede un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, organizzati a livello locale da centinaia volontari di oltre 60 sezioni provinciali AID, in collaborazione con enti pubblici, del terzo settore e istituti scolastici. Anche la sezione AID di Sassari prenderà parte all'evento, organizzando due incontri gratuiti per approfondire i temi legati ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

Il primo appuntamento martedì 4 ottobre, presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Sassari, in piazza Università, nella giornata dedicata all'approfondimento di numerosi temi legati ai DSA. In mattinata sarà definito e presentato il Protocollo d’intesa firmato da AID e da UNISS e saranno illustrate le metodologie per una valutazione inclusiva all'università (dalle 9 alle 13). Nel pomeriggio, invece, si analizzeranno le Nuove linee guida e si parlerà di DSA e lingue Straniere, di Metodologia UDL e di Strumenti didattici con Microsoft 365 e Google for education. (dalle 15 alle 19). I relatori saranno: Giovanni Pruneddu, delegato del rettore alla disabilità e DSA dell'Università degli Studi di Sassari; Barbara Sini, docente all'Università di Torino; Martina Marcialis, studentessa con DSA; Giuseppe Zanzurino, psicologo; Maria Antonietta Meloni, docente; Antonella Sanna, docente; Marina Scala, docente.

Secondo e ultimo appuntamento giovedì 6 ottobre, dalle ore 16 alle 19 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari, in via Roma. L'incontro è rivolto alle aziende, agli adulti con DSA e alle famiglie, per fornire informazioni utili sulla Legge N. 25 e sul Progetto DSA Progress for Work. Saranno inoltre approfonditi i temi che riguardano l'inclusione in azienda dei lavoratori e degli aspiranti lavoratori con DSA. I saluti istituzionali sono affidati a Maria Amelia Lai, vice presidente camera di commercio. Relatori: Antonio Piu, consigliere regionale; Sergio Messina e Matteo Marrone, psicologi; Francesco Madeddu, presidente sezione AID di Sassari e membro del comitato DSA e Lavoro.