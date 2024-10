A Sassari la polizia locale ha dato il via a una serie di azioni rivolte a vigilare sulla sicurezza dei cittadini e di chi, durante le vacanze, soggiornerà nel territorio comunale. Programmati inoltre potenziamenti dei controlli sulle spiagge per garantire la sicurezza dei bagnanti, oltre che i servizi notturni, soprattutto nelle notti tra il 14 e il 15 e tra il 15 e il 16 agosto, ma anche negli altri fine settimana del mese.

Il rafforzamento delle attività di vigilanza è volto a prevenire e reprimere le condotte illecite legate alla microcriminalità, soprattutto reati di natura predatoria (furti etc), poiché in questo periodo la città, semi deserta, facilita queste condotte criminose.

Sotto attenta osservazione delle autorità le località in cui comunemente si registrano presenze significative, in modo che vengano rispettate le prescrizioni nazionali e locali, per contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica (distanziamento sociale, divieto assembramenti, utilizzo mascherine). La centrale operativa sarà costantemente a disposizione dell’utenza per risolvere qualsivoglia problematica: potrà essere contattata sia al numero del pronto intervento 079279161, sia al numero verde 800615125.

Proseguirà inoltre la campagna di sicurezza stradale, con postazioni di controllo diffuse lungo l'area urbana: verranno utilizzati sia etilometri sia strumenti di controllo della velocità. Questi ultimi, da qualche giorno sempre più costanti, sono stati programmati tramite la campagna di sicurezza stradale "Operazione trasparenza", principalmente lungo le strade del territorio comunale su cui annualmente si registrano i più alti livelli di incidentalità. Le attività si stanno effettuando con l'utilizzo del "telelaser", col quale gli agenti possono accertare la velocità di un veicolo in avvicinamento alla postazione di controllo. Tale misura è stata adottata per via degli incidenti drammatici che si registrano durante le festività.

Tutte le azioni pianificate dalla polizia locale di Sassari si pongono l'obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e stradale, e il sentimento di sicurezza nella comunità locale.