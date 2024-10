La Polizia locale di Sassari, da sempre impegnata in attività di solidarietà, questa volta coinvolge tutta la cittadinanza e organizza una raccolta di giochi nuovi da donare a bambine e bambini durante una giornata di solidarietà che si terrà in prossimità del Natale.

Chiunque lo desideri può portare giochi nuovi al front office del Comando di via Carlo Felice 8, da lunedì 12 dicembre a lunedì 19, dalle 9 alle 13. Giochi di società, costruzioni, palloni, bambole, biciclette (queste anche di seconda mano se ben tenute). Ogni gioco potrà diventare un dono per un bimbo o una bimba che magari non ci spera neanche più, nonostante le richieste fatte nella classica letterina a Babbo Natale.

La raccolta è già iniziata da settimane tra i dipendenti del Comando, che da sempre organizzano, senza soluzione di continuità, durante tutto l’anno, raccolte di doni da distribuire alle famiglie di Sassari, attraverso strutture presenti nel territorio.

Gli agenti che lavorano ogni giorno a contatto con le persone, nei quartieri cittadini, osservano, ascoltano, si fermano a parlare e a confrontarsi. Un modo per cogliere, silenziosamente e con estremo tatto, anche le esigenze di chi magari ha delle necessità e non ha il coraggio di chiedere aiuto. Per informazioni è possibile chiamare la centrale operativa al numero 079279115. Allo stesso modo, chi ha bisogno di aiuto, di qualsiasi tipo, può rivolgersi alla stazione di piazza Castello, dove troverà personale formato anche per l’ascolto.