Ogni giorno la Polizia locale è al fianco della popolazione, non solo per garantire la sicurezza, ma anche per fare fronte a esigenze di persone che si trovano in particolare stato di necessità.

Negli ultimi mesi gli agenti, accogliendo le richieste di singoli cittadini, famiglie, comunità, scuole e parrocchie, hanno raccolto e donato beni di ogni tipo: dai libri ai vestiti per bambini e adulti, dai giochi ai detersivi e prodotti per l’igiene, dalla biancheria per la casa alle immancabili biciclette riassemblate dagli stessi uomini del Comando di via Carlo Felice, nel tempo libero.

Il personale da sempre organizza, senza soluzione di continuità, durante tutto l’anno, raccolte di doni da distribuire alle famiglie di Sassari, attraverso strutture presenti nel territorio. Gli agenti che lavorano ogni giorno a contatto con le persone, nei quartieri cittadini, osservano, ascoltano, si fermano a parlare e a confrontarsi. Un modo per cogliere, silenziosamente e con estremo tatto, anche le esigenze di chi magari ha delle necessità e non ha il coraggio di chiedere aiuto.

Non solo. Il Comando accoglie anche i doni dei privati cittadini, rivolti a famiglie bisognose. Chi desidera partecipare alle raccolte può avvicinarsi alla stazione mobile di piazza Castello dove gli agenti potranno spiegare come sono organizzate le donazioni e cosa occorre con maggiore urgenza. È anche possibile chiamare la centrale operativa al numero 079279145.