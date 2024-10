L'Assemblea dei soci della Multiss, riunita in videoconferenza in considerazione del perdurare della pandemia di coronavirus, ha approvato questa mattina il bilancio consuntivo 2020. Il documento finanziario, illustrato all'Assemblea dal presidente del Cda, Luciano Mura, certifica un anno in crescita per la società in house della Provincia di Sassari, che al 31 dicembre 2020 ha registrato un risultato netto positivo pari a 329.288 euro, ricavi per 9.372.680 euro (+8,11% rispetto al 2019) con un aumento del valore della produzione di 702.788 euro e un patrimonio netto pari a 2.159.655 di euro.

A determinare i numeri positivi del bilancio consuntivo 2020 sono le molteplici attività che la Multiss svolge per conto della Provincia di Sassari. Attività e servizi che spaziano in diversi settori: manutenzione edifici (in Global service), manutenzione ordinaria della rete viaria, disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche, assistenza informatica, telefonica e sistemistica, programmazione e gestione di progetti comunitari. In particolare, nel corso del 2020, la Multiss ha effettuato: 52.408 interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà o nella disponibilità della Provincia di Sassari (40.584 nella zona nord ovest e 11.824 nella zona omogenea Olbia-Tempio); 4.135 interventi di manutenzione ordinaria sulle strade (2147 nel nord ovest e 1988 in Gallura); 17.912 operazioni di disinfestazione e derattizzazione di aree pubbliche (12.564 nel nord ovest e 5.348 nella zona omogenea Olbia-Tempio); 1.525 interventi nell’ambito dell’assistenza informatica, telefonica e sui sistemi. A queste attività si aggiunge la gestione di progetti comunitari quali “Mobimart”, Lose+”, “Sapess”, “Reset”, e corsi di formazione del personale dipendente, per un totale di 2.048 ore di lezioni.

«I risultati raggiunti nel corso del 2020 ed esposti nel bilancio consuntivo approvato oggi dall'Assemblea dei soci sono frutto di diversi fattori che caratterizzano positivamente le attività della Multiss», commenta il direttore della società in house della Provincia di Sassari, Antonio Spano. «Fra queste mi preme sottolineare l'alta qualità delle prestazioni che siamo in grado di fornire, il rispetto puntuale dei diritti dei lavoratori, punto fermo delle politiche societarie, la capacità di formare dei quadri tecnici di alto spessore che mettano la loro esperienza, professionalità e creatività al servizio del settore pubblico, un programma innovativo nella gestione del patrimonio immobiliare».

Altro aspetto rilevante nell’operato della Multiss è la ricaduta economica positiva che le sue attività hanno sul territorio: nel corso del 2020 Multiss ha speso circa 1,5 milioni di euro per l'approvvigionamento di materie prime, sussidiarie e di consumo, acquisti effettuati per l’89% presso fornitori che operano nel nord Sardegna. Sempre nel 2020, per l’acquisizione di servizi, Multis ha sostenuto un costo complessivo di 1.577.852 euro, soldi spesi per il 93% sul territorio provinciale.

Da parte del presidente del Cda, Luciano Mura, arrivano i ringraziamenti a l’intera struttura per l'impegno profuso, e alla Provincia per la collaborazione: «Questi sono risultati che Multiss ha potuto raggiungere e consolidare grazie alla stretta collaborazione, attenzione e lungimiranza dimostrata in questi anni dall’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois. Un riconoscimento doveroso va a tutto il personale di Multiss, dal direttore a tutti i dipendenti per l'ottimo lavoro svolto», dichiara Mura. Riconoscimento dei risultati anche da parte dell'amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois: «Multiss è una realtà importante, ricca di professionalità e in grado di offrire un'efficienza di cui il territorio non può fare a meno. Questo grazie all'operato di una direzione oculata e attiva e agli indirizzi che arrivano da un Cda attento alle esigenze del nord Sardegna».