La gara per i lavori di completamento del palazzetto "Serradimigni", a Sassari, è andata deserta.

“Sono criticità ben note all'Amministrazione comunale la complessità della realizzazione dei lavori, dimostrata anche dalla somma necessaria di almeno 6 milioni di euro, e la prevista esecuzione della struttura di copertura nel breve tempo disponibile tra le stagioni sportive di basket” si legge in una nota ufficiale del Comune sassarese nella quale si sottolinea inoltre come l’amministrazione e la Dinamo stiano lavorando insieme “per trovare la giusta soluzione che consenta il completamento dell'opera e al tempo stesso non privi la città della sua squadra”.