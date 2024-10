Non ce l'ha fatta Natalino Cherchi, il 90enne che nella mattinata di ieri è stato ricoverato al Santissima Annunziata dopo essere stato travolto da una macchina. Il pensionato stava attraversando le strisce pedonali davanti al mercato civico, quando una Renault Clio guidata da una donna lo ha investito.

Le condizioni dell'uomo, almeno inizialmente, non sembravano gravi, tanto che lo stesso aveva rifiutato le cure del personale del 118 intervenuto. Invitato a seguirli in ospedale per degli accertamenti, l'anziano ha desistito e si è fatto trasportare al Santissima Annunziata.

Ricoverato per effettuare i controlli, nell'arco della giornata le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate. Così, in tarda serata, è avvenuto il decesso. La procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda, sulla quale sta indagando la Polizia locale di Sassari.