Tre ragazze sassaresi, una di 16 anni e due di 18, sono state investite da un Fiorino guidato da un uomo di 60 anni. Soccorse dal personale sanitario del 118, sono state trasportate in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

È successo, sotto una pioggia battente, in un tratto della viabilità urbana particolarmente critico, senza marciapiedi e caratterizzato da una curva a gomito.

La dinamica dell'incidente ha inizialmente fatto temere il peggio, ma da quanto si apprende le tre giovani sono coscienti e non avrebbero riportato lesioni particolarmente gravi, sebbene si trovino tuttora sotto osservazione. Non è chiaro se al momento dell'impatto le ragazze si trovassero sulle strisce pedonali. Indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente da parte della polizia municipale.