Nella notte, intorno a mezzanotte e mezza, i Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti per un incidente verificatosi nel passaggio a livello Sant'Orsola - Sat Maria di Pisa.

Per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata e il conducente ha riportato lievi ferite. È stato soccorso prima dai Vigili del fuoco e poi dal personale sanitario del 118.

Presenti anche le forze dell'ordine per la sicurezza delle operazioni di soccorso e per stabilire le cause del sinistro.