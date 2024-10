Alle ore 14 di oggi, un incendio è divampato nel campo rom di Sassari che ha distrutto due moduli abitativi di proprietà del Comune, due roulotte, un’auto e bruciato rifiuti di ogni tipo.

Tre le squadre dei Vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di soccorso, rese complesse dalla presenza nell’area di materiale di vario genere.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto anche la Sezione radiomobile dei Carabinieri e i vigili urbani.

Per motivi di sicurezza è stato bloccato il transito delle automobili lungo la strada a quattro corsie, via Giovanni Paolo II, che congiunge la città con la direttissima per Ittiri.