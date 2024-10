Martedì 9 e mercoledì 10 novembre dalle 8,30 alle 13 torna in piazza d'Italia "Goccia su goccia", il consueto appuntamento autunnale con gli studenti del Sism (Segretariato italiano studenti in Medicina), anche quest’anno affiancato alla Giornata della prevenzione. Per la manifestazione, l’Avis Provinciale di Sassari metterà a disposizione, oltre alle altre al supporto logistico, anche due autoemoteche con il personale sanitario in piazza per chiunque voglia donare il sangue. "Ai donatori – annuncia l’Avis – sarà recapitato a domicilio il referto con le analisi tramite la sede Comunale di Sassari".

Durante le due giornate sarà possibile, grazie all'Admo di Sassari, effettuare la tipizzazione finalizzata alla donazione del midollo osseo. Vista la vicinanza con il "World Diabetes Day" saranno inoltre presenti dei banchetti informativi per la sensibilizzazione e per il calcolo della probabilità di sviluppare il diabete. Banchetti allestiti anche in occasione del "Movember", per la sensibilizzazione riguardo al tumore alla prostata e al testicolo. La manifestazione "Goccia su goccia" si svolge nelle Sedi Locali, con la collaborazione dei Centri

Trasfusionali e delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, in due edizioni annuali, in autunno (ottobre o novembre) e in primavera (maggio).

Da cosa nasce l’idea di proporre alcune giornate di sensibilizzazione all’interno delle Facoltà di Medicina? "Dalla consapevolezza dell’importanza del gesto e dalla constatazione della scarsa informazione dello studente di Medicina su pratiche e modalità del prelievo di sangue, sui criteri di selezione del donatore, sul percorso di una sacca di sangue (dalla donazione alla trasfusione) e sui dati statistici delle trasfusioni".

Obiettivo primario è riportare l’attenzione sul tema cercando di far diventare la donazione di sangue o di emocomponenti (plasma o piastrine) un gesto abitudinario e consapevole nella vita dello studente e del cittadino. Un'iniziativa che mira a ottenere importanti risultati, come l’organizzazione in futuro di Corsi Elettivi per gli studenti e riuscire ad allargare il target alla popolazione, infine l’organizzazione di campagne mediatiche soprattutto attraverso manifesti e video e lezioni interattive nelle scuole.

Foto Admo Sassari