Per il periodo delle festività pasquali la Polizia di Stato di Sassari ha intensificato i servizi su strada con controlli specifici sul territorio di propria competenza.

Proprio nella notte di Pasqua, gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Sassari, durante un servizio specifico, hanno proceduto al controllo di un’auto, il cui conducente, un giovane di 23 anni, alla vista della pattuglia volutamente invertiva la marcia.

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato all’interno del veicolo cinque coltelli a serramanico, di una mazza di legno, di un tirapugni, di diversi petardi e di una pistola a scacciacani compresa di proiettili. Inoltre, il giovane è risultato positivo al test alcoolemico, tre volte superiore al massimo consentito.

L’attività svolta dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Sassari ha portato oltre alla segnalazione del giovane all’autorità giudiziaria per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere anche al ritiro della patente, per il reato previsto per la guida sotto l’influenza dell’alcool.

Nel complesso dell’attività svolte nel fine settimana, in provincia sono state ritirate 14 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica e di 27 patenti per eccesso di velocità.