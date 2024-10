Un altro fine settimana di controlli a tappeto su tutto il territorio per la polizia locale di Sassari, che hanno portato a sanzionare un locale per assembramento e 33 persone per il mancato utilizzo della mascherina. I provvedimenti delle autorità riguardano ancora i più giovani, età media fra i 20 e i 25 anni, fermati prevalentemente al centro della città.

Venerdì sono stati identificati cinque ragazzi nei giardini dell’emiciclo Garibaldi e quattro in piazza Castello. La sera gli agenti sono intervenuti in un locale dove non veniva rispettata la distanza tra i tavolini, numerose persone in piedi non portavano la mascherina, così come il gestore e la cameriera, e lo spazio era talmente ridotto tra una e l’altra che passare non era quasi possibile. Per tutti è arrivata la sanzione da 400 euro, e ora per il bar sarà comminata anche la sanzione accessoria in base alle ordinanze sindacali numero 37 e 47, che prevedono la chiusura del locale.

Sabato sono state sanzionate altre venticinque persone nel corso della giornata, tra cui alcuni studenti di un istituto superiore, che davanti alla scuola chiacchieravano senza portare la mascherina. Le altre multe sono state elevate tra via Brigata Sassari, via Carlo Alberto, piazza Castello, viale Dante e piazza Tola.

In particolare in viale Dante è stato sanzionato un ragazzo che non aveva il presidio per proteggere naso e bocca alla fermata dell’autobus, e quando è arrivato il mezzo pubblico ha preteso di salirci sempre senza mascherina, mettendo a repentaglio la salute dei presenti. Gli agenti intervenuti lo hanno fatto scendere dal mezzo e sanzionato.