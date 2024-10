La situazione dell'Università a Sassari, i fondi a disposizione per la sanità universitaria sassarese e le residenze per gli studenti universitari sono stati al centro dell’incontro tra il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, e il rettore dell’Università di Sassari Attilio Mastino.

Ieri mattina il sindaco, nell’ambito delle visite istituzionali che fanno seguito al suo insediamento, ha incontrato Attilio Mastino nella sede del rettorato, in piazza Università, alla presenza anche del direttore generale Guido Croci e del prorettore Laura Manca.

Durante l'incontro si è fatto cenno alle consistenti risorse che l’Università deve spendere sui fondi Fas per completare il dipartimento di Agraria, le aziende agrarie e zootecniche, l’orto botanico, il polo umanistico (Istituto dei ciechi) e gli edifici storici di piazza Università. Una collaborazione sarà garantiita nell’area di Mulini a Vento (ex mattatoio e piazza Conte di Moriana).

Il sindaco si è infornato anche della progettazione per la spendita, da parte dell’Aou, dei 95 milioni di euro di fondi europei per le strutture sanitarie (in particolare per la clinica materno-infantile). Una grande occasione di lavoro per imprese locali e lavoratori.

Il rettore ha ricordato che nelle prossime settimane sarà inaugurata la clinica di malattie infettive.

Il primo cittadino, infine, ha riproposto il tema delle residenze per gli studenti universitari in città.