E' iniziato il mandato della giunta Mascia, nominata oggi dal primo cittadino sassarese che per lunedì pomeriggio, alle 15:30, convocherà la prima seduta del Consiglio comunale per l'insediamento della nuova assemblea. C'è una sorpresa dell'ultima ora nell'esecutivo che affiancherà il sindaco, visto che dallo scacchiere dato per certo fino alle riunioni di partito concluse ieri notte è scomparso il nome di Marco Dettori, consigliere più votato della lista Alleanza Verdi Sinistra con 534 preferenze, rimasto fuori non per scelta politica ma, come spiegato, "per problemi personali".

Al suo posto entra in giunta Tore Dau, che sarà anche vicesindaco e avrà le deleghe alla Transizione ecologica, Salvaguardia del territorio e Decoro urbano. La composizione della giunta è di chiara matrice Pd: i dem prendono quattro assessorati, più la presidenza del Consiglio, per il quale è designato Mario Pingerna. Gli assessori Pd sono: Giuseppe Masala (Bilancio, Tributi, Programmazione, Società partecipate e Transizione digitale e innovazione); Salvatore Sanna (Lavori pubblici, Manutenzione e Impiantistica sportiva); Maria Francesca Fantato (Pianificazione territoriale); Nicoletta Puggioni (Cultura, Marketing turistico, Politiche educative, giovanili e sportive). Tutte le altre liste della coalizione hanno un assessorato a testa: Avs, Tore Dau; il M5S Patrizia Mercuri (Valorizzazione del patrimonio, Politiche della casa, Servizi civici e Contratti); Futuro Comune, Lello Panu (Attività produttive ed Edilizia privata; i Progressisti, Lalla Careddu (Politiche sociali, coesione sociale, Pari opportunità); Orizzonte Comune, Massimo Rizzu (Pianificazione e Infrastrutture della mobilità e traffico).

Restano in mano al sindaco le deleghe alle Politiche del personale, Polizia locale, Avvocatura civica, Affari generali e Comunicazione. Altra nomina di marca Pd è quella de capo di Gabinetto del sindaco, assegnata all'ex vicesindaco, Fabio Pinna che quindi rinuncia al suo seggio in Consiglio comunale.