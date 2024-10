Il parco di via Venezia è stato intitolato alla cantante Maria Carta, grande interprete della musica sarda nel mondo.

La proposta di intitolare il parco cittadino ad una delle artiste più amate del panorama isolano ma non solo, è arrivata dalla

Fondazione ?Maria Carta?, l?ente nato nel 2002 per iniziativa della famiglia dell?artista e del comune di Siligo con l?obiettivo di

valorizzare e promuovere la musica e la cultura della Sardegna.

La richiesta è stata discussa e approvata in commissione comunale per la Toponomastica, passata poi con deliberazione di Giunta lo scorso 20 settembre e ottenendo successivamente il nulla osta dalla Prefettura.

La scelta rientra nel percorso avviato dall?Amministrazione comunale che negli ultimi anni anche su sollecito dell?associazione Donne in Carrelas ha deciso di riequilibrare la toponomastica di genere, intitolando una piazza e un altro parco cittadino a due donne: la piazza realizzata tra via Duca degli Abruzzi e viale Dante, oggi è piazza Monica Moretti, intitolata il 25 novembre del 2012, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alla dottoressa uccisa nel 2002 da uno stalker, a soli 38 anni. Il parco di via Montello, invece, oggi è parco Emanuela Loi, intitolato a settembre dello scorso anno alla poliziotta sarda morta nel 1992 nella strage di via d'Amelio a Palermo, dove perse la vita Paolo Borsellino e i poliziotti Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli.