Soltanto nei primi due mesi del 2022 la Polizia locale ha sanzionato oltre 60 persone per uso scorretto o mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di protezione per i bambini. Nelle ultime settimane sono stati sequestrati sette dispositivi per cinture di sicurezza utilizzati da altrettanti automobilisti per disattivare l’allarme che segnala l’omesso aggancio delle cinture. Sono i risultati del potenziamento da parte del Comando di via Carlo Felice delle azioni volte ad aumentare la sicurezza stradale nel nostro territorio, anche vista la recrudescenza degli incidenti stradali registratasi nel 2021, spesso dalle conseguenze drammatiche.

L’utilizzo corretto delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i minori incide in misura determinante sulla gravità delle lesioni subite dagli utenti della strada coinvolti in incidenti stradali, e spesso permette di salvare vite umane.

L’attuale campagna di sicurezza stradale, partita a gennaio e che durerà tutto l’anno, vuole dare continuità alle azioni che annualmente sono pianificate dal Comando di Polizia locale per elevare gli standard qualitativi della mobilità urbana, veicolare e pedonale. La scelta di intensificare i controlli si fonda sulle risultanze dei controlli effettuati nei primi due mesi del 2022 in cui si è registrato un più alto numero di condotte trasgressive, realizzate con la consapevolezza di violare le regole ma, evidentemente, con l’inconsapevolezza dei rischi imputabili a questa condotta.

I controlli si concentrano sia sul conducente sia sui passeggeri che viaggiano sui sedili anteriori e posteriori; è infatti statisticamente dimostrato che i rischi a cui vanno incontro coloro che viaggiano sui sedili posteriori qualora non utilizzassero le cinture di sicurezza sarebbero speculari a quelli a cui sono soggetti il conducente e il passeggero che viaggiano sui sedili anteriori. Le pattuglie saranno sia nelle aree centrali della città, sia nelle periferie, con la previsione di un rafforzamento delle attività nei fine settimana e negli orari della movida; a queste attività di affiancheranno i controlli rivolti ad accertare le condizioni psico fisiche dei conducenti.

Il mancato uso della cintura di sicurezza comporta una sanzione che va dagli 83 ai 332 euro, per le violazioni che riguardano il minore risponde il conducente o il responsabile se presente. A chi viola per due volte in due anni le prescrizioni in materia di dispositivi di sicurezza è sospesa la patente da 15 giorni a due mesi. Inoltre chi ostacola o altera l’uso delle cinture incorre in un’ulteriore sanzione che varia dai 41 ai 167 euro. Inoltre sono sempre decurtati 5 punti dalla patente.