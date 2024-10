Grave incidente stradale avvenuto ieri sera, poco prima delle 23, in Corso Vico a Sassari. Una Renault Clio, guidata da un giovane di 25 anni, ha travolto un gruppetto di persone che si trovava sul marciapiede. Tra questi anche due fratellini di 3 e 9 anni. Il primo è ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni. Meno preoccupanti le condizioni del secondo. Ferita anche la donna che era con loro, il conducente dell’auto e un’altra persona che stava passeggiando in Corso Vico.

Secondo quanto si è appreso, il giovane, che avrebbe perso il controllo dell’auto per l’alta velocità, stava proprio raggiungendo la zia dei bambini.

Gli agenti della Polizia municipale stanno lavorando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.