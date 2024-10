Il video inizia con una sorta di corteo: tutti giovanissimi, probabilmente minorenni. Il gruppetto scorta i due ragazzi in un luogo isolato, dove partirà la violenta rissa. Incitazioni, risate e riprese con lo smartphone: uno dei due giovani attende il secondo, più minuto fisicamente; non appena si fermano - faccia a faccia - gli sferra uno schiaffo sul volto.

Da lì parte la lite: calci, pugni, manate e un violento scontro corpo a corpo. I "compagni" assistono divertiti, quasi fossero davanti a uno spettacolo organizzato. Il video è stato condiviso dalla pagina "Welcome to Sardinias" e in queste ore sta diventando virale sui gruppi WhatsApp.

Non è noto se le riprese della lite siano giunte in mano alle forze dell'ordine. Tuttavia, nelle prossime ore è lecito aspettarsi un intervento da parte delle autorità, che in queste situazioni sono solite procedere con l'identificazione dei presenti, i quali adesso rischiano di finire seriamente nei guai.