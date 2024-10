Circa 4 mila articoli, prevalentemente giocattoli, sono stati sequestrati perché sprovvisti della necessaria marcatura CE e che a vario titolo violavano le normative in materia di sicurezza dei prodotti destinati ai bambini. Il blitz è scattato in un punto vendita ubicato nella zona industriale di Sassari dai funzionari ADM di Sassari, unitamente all’ufficiale e agli agenti del Nucleo di Polizia Commerciale del Comando di Polizia Locale.

Nello specifico, per oltre 2 mila pezzi è scattato il sequestro amministrativo con sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 10.000 euro per aver posto in commercio sul territorio nazionale giocattoli non conformi agli standard di sicurezza e sprovvisti della marcatura CE; per circa 1.500 pezzi con marchio CE contraffatto è stata trasmessa apposita segnalazione all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio e per uso di prodotti con segni falsi o contraffatti, usurpando titoli di proprietà industriale.

Sequestrate anche 200 maschere da sub, definite DPI di I categoria, anch’esse prive della prevista marcatura CE.