Due uomini sono stati arrestati dalla Sezione Volanti della Questura di Sassari per furto aggravato in concorso dopo essersi introdotti in una villetta nel quartiere di Sant’Orsola con lo scopo di rubare.

A notare i malviventi nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato un residente della zona che ha chiamato la Polizia. Sul posto sono così intervenuti gli agenti che in poco tempo hanno rintracciato i due uomini, che stavano cercando di scappare in sella a due biciclette.

I due, già noti alle forze dell’ordine, non hanno saputo dare spiegazioni sulla loro presenza in quella zona e soprattutto sui numerosi attrezzi e oggetti da lavoro che portavano con loro all’interno di alcune buste rigide. Sono stati portati in Questura e sottoposti a perquisizione. È a questo punto che gli agenti hanno trovato arnesi atti allo scasso, utilizzati per forzare la porta d’ingresso dell’abitazione.

Non solo, la Polizia ha accertato che le bici con le quali i due uomini hanno tentato la fuga erano state ugualmente rubate. Una volta arrestati, i due sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di convalida.