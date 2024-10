Un gravissimo incidente è avvenuto questa sera a Sassari, nella parte bassa di viale Trento.

Non erano ancora le 20 quando il conducente di un fuoristrada Toyota Land Cruiser ha perso il controllo del mezzo piombando sulla veranda esterna del Moliendo Cafè.

Il bar, che si trova a poca distanza dalla centralissima piazza d'Italia, è dotato infatti di un comodo spazio esterno con tavolini e posti a sedere frequentati dai clienti a tutte le ore del giorno e della sera.

Nell'incredibile incidente sono rimaste ferite due persone, una in maniera grave, accompagnate entrambe all'Ospedale Santissima Annunziata.

Alla guida del mezzo si trovava un 19enne sassarese che per cause ancora da chiarire è andato a sbattere contro le fioriere del gazebo investendo i due rimasti feriti. Il più grave, Gianluca Pigliaru, è un cuoco 41enne che lavorava nel locale ed era uscito per fumare una sigaretta quando è stato travolto. Ricoverato nel reparto di Rianimazione la sua prognosi è riservata.

L'investitore, che ha rischiato il linciaggio della folla, è risultato negativo all'alcoltest ed è stato accompagnato in ospedale per effettuare gli esami sull'assunzione di droghe.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e i vigili del fuoco.

*** Notizie in fase di aggiornamento ***