In Sardegna

Dopo l'intervento della polizia locale di Sassari per la chiusura dell'attività questo pomeriggio, per via della sovrabbondanza di persone all'interno del locale, il parrucchiere dei vip ha dato la sua versione dei fatti sui social. "Abbiamo rispettato tutte le normative. Giustamente fuori c'erano persone che chiedevano foto"