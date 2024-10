Ha falsificato il contrassegno disabili per poter posteggiare indisturbato nei parcheggi riservati. La copia del certificato non ha però ingannato gli agenti della Polizia locale che hanno scoperto l'inganno e denunciato l'uomo, che oltre a violare il codice della strada, rischia ora anche un processo penale per i reati di falsità materiale e sostituzione di persona.

Il tagliando era stato contraffatto scansionando quello vero di un'altra persona e cambiando data di scadenza, nome e fotografia del titolare. L'uomo scoperto e denunciato dagli agenti non è l'unico a Sassari a non rispettare i parcheggi riservati alle persone disabili.

Nel corso del 2021 la Polizia locale ha sanzionato 845 persone per sosta su stallo riservato invalidi. Un dato raddoppiato rispetto alle 468 sanzioni del 2018 e alle 406 del 2019. Nel 2020, complici i mesi di lockdown, le multe per questa contravvenzione erano state 355.