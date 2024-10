Esplosione in un’abitazione per una fuga di gas. Alle ore 14.00 circa la sala operativa VVF di Sassari è stata allertata per un incendio divampato nel quartiere sant'Orsola.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno soccorsa una persona, rimasta ferita e trasportata dal 118 all'ospedale Santissima Annunziata.

Sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell’area.