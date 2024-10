I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, durante la notte , hanno effettuato una serie di controlli alla circolazione stradale , in particolare intervenendo:

- Ad Ardara, in occasione di incidente stradale che coinvolgeva una sola auto- una Fiat Grande Punto- che sulla SP 80 andava fuori strada cappottandosi, determinando gravi ferite per i due occupanti- ricoverati in Ospedale in prognosi riservata, procedendo a denunciare per guida in stato d’ebbrezza il conducente, 42 enne di Ardara;

- A Benetutti, denunciando il conducente di una 147, un allevatore 45enne di Ozieri, per guida in stato d’ebbrezza;

- A Martis, denunciando per guida in stato d’ebbrezza e ritiro della patente un 26enne operaio di Sassari che a bordo della sua Clio, andava a collidere contro le mura della caserma carabinieri;

- A Sedini, denunciando per guida senza patente poiché mai conseguita, due operai 27enni della zona.

Complessivamente 73 i mezzi controllati e 85 le persone identificate, 14 le contravvenzioni al Codice della Strada elevate.