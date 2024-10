E' stata una mattinata di allarme e disagi a Sassari a causa del maltempo.Da questa notte la pioggia cade incessantemente sulla città e ha causato l'esondazione del rio Calamasciu in più punti. Vigili urbani e vigili del fuoco sono intervenuti a Predda Niedda per evacuare alcune attività. In loro supporto anche gli uomini della Protezione Civile e della Misericordia.

Attorno alle 10 di questa mattina sono stati sospesi i collegamenti ferroviari fra la città, Chilivani e Porto Torres poiché l'acqua aveva allagato i binari rendendo impossibile il transito dei treni. In via Fancello un grosso albero è precipitato sulla strada, per puro caso nessuno passava in quel momento, sarebbe potuta essere una tragedia.

A Caniga evacuate la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, i genitori hanno dovuto riprendere con sé i figli. Paura anche sulla 131, dove il traffico è stato deviato verso Ossi all'uscita delle gallerie a causa di ulteriori allagamenti generati dall'esondazione del rio Mascari. Tre automobilisti sono stati messi in salvo dalle forze dell'ordine.

In corso Pascoli un'auto è finita con la ruota dentro un tombino saltato mentre davanti al supermarket Conad di Luna e Sole, in via Gramsci, la strada allagata ha reso impossibile l'attraversamento dei pedoni. Via Duomo è stata chiusa per la caduta di massi da una vecchia palazzina.

