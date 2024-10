Era a bordo della sua moto, una Kawasaki Z 750, quando ha urtato la parte posteriore della Opel che la precedeva. In seguito all'impatto Ines Battino, sassarese di 35 anni, madre di una bimba, è stata sbalzata dal mezzo, che a sua volta, slittato per una ventina di metri, all'impatto col guardrail si è spezzato in due. La donna, volata sull'asfalto, è rimasta per terra priva di conoscenza. Gli automobilisti che hanno assistito allo schianto, appurate le condizioni della donna, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

La malcapitata è stata trasporta in città con l'elisoccorso, nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata, dove adesso lotta per la vita. L'incidente si è verificato all'altezza di Ottava, di fronte all'hotel Sher-Dan. I medici intervenuti hanno provveduto a intubare la donna sul posto e a prestarle le prime cure. Nella caduta avrebbe riportato un profondo trauma cranico e diverse fratture agli arti inferiori.

Secondo una prima ricostruzione avrebbe tentato di sorpassare il Suv che la precedeva, entrandoci in collisione. Il conducente della Opel e il passeggero sono rimasti illesi; il primo, sottoposto a test alcolemico, è risultato negativo. Nei prossimi giorni ulteriori accertamenti per cercare di capire la dinamica dell'accaduto. Le dichiarazioni di alcuni testimoni avrebbero confermato che la collisione sarebbe avvenuta nella corsia di sorpasso.