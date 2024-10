Un detenuto ieri notte ha aggredito verbalmente due agenti della Polizia penitenziaria poi ha afferrato un estintore per colpirli. L’episodio è avvenuto nel carcere di Bancali, a Sassari, ed è stato denunciato dal segretario nazionale del sindacato autonomo PolGiust, Roberto Melis.

Secondo il racconto del sindacalista, il recluso, mentre veniva accompagnato nella propria cella per la notte, ha prima aggredito verbalmente gli agenti che lo scortavano, poi ha afferrato un estintore per colpire i poliziotti, che a fatica sono riusciti a fermarlo, evitando il peggio. Non soddisfatto il detenuto ha poi minacciato gli agenti, giurando che alla prima occasione li sfigurerà gettandogli dell'olio bollente in faccia. I due poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso.

"Questa situazione nell'istituto sassarese non è più tollerabile - commenta Melis - chiediamo l'allontanamento immediato del detenuto, non nuovo a gesti di questo tipo, per evitare che metta in atto le minacce proferite verso il nostro personale. Al contempo facciamo appello a tutte le istituzioni, anche politiche, affinché finalmente la Polizia penitenziaria sia dotata di quei mezzi antiaggressione di cui sono equipaggiate le altre forze di polizia".