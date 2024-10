Non si conoscono i motivi per i quali Giovanni Uras, sassarese 42enne, senza fissa dimora, stesse sdraiato in mezzo alla strada. Forse un malore o forse perchè sotto l’effetto dell’alcool.

L’uomo è stato investito, nella notte tra sabato e domenica, da una Fiat Punto in via Duca degli Abruzzi, all'altezza dell'ex mattatoio.

L’automobilista, che non sarebbe riuscito ad evitare il 42enne, ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma per Uras non c’era più nulla da fare.