Non si sentiva amata dai suoi cari, non stava più bene a casa sua e così aveva deciso di dire basta.

A Sassari, così, una donna è stata notata da un carabiniere mentre tentava di gettarsi dal ponte Rosello. Il militare, che percorreva Via Pascoli per rientrare a casa, ha subito fermato l'auto in mezzo alla strada ed è corso a salvare la donna che era già sulla balaustra protettiva del ponte. La ha cinta per la vita tirandola giù dalle ringhiere e impedendole di commettere una sciocchezza. Un intervento tempestivo che ha evitato spiacevolissime conseguenza.