Domani, giovedì 21 dicembre, dalle ore 10, il Comando della Polizia locale ospiterà Babbo Natale in persona che consegnerà oltre 400 doni raccolti grazie alla solidarietà di privati, di tantissime aziende che hanno aderito all’iniziativa e naturalmente del personale del Comando, sempre in prima linea nelle azioni di beneficenza. Saranno distribuiti giochi, biciclette, caramelle, gadget. Presenti anche giocatori della Dinamo e della Torres.

È il secondo anno che il comandante Gianni Serra organizza l’operazione “Natale per tutti”, che ha consentito di raccogliere tantissimi giochi nuovi che, grazie alla generosità dei sassaresi, faranno la felicità di altrettanti bambini che potranno andare in via Carlo Felice 8 a ritirare il proprio regalo, fino alle 13.

Ad accoglierli, oltre a Babbo Natale, il sindaco Nanni Campus, il comandante Gianni Serra, gli agenti del Comando e l’orgoglio sportivo del territorio, con giocatori della Dinamo e della Torres che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Saranno presenti anche bambine e bambini dell’istituto scolastico del Monte Rosello di via Manzoni.