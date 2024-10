Grazie alla collaborazione tra Avis Regionale Sardegna e l’organizzatore del Red Valley Festival, Luca Usai, anche la Provinciale di Sassari potrà ringraziare i propri donatori con un biglietto per accedere al più grande evento musicale dell’estate in Sardegna e uno tra i Festival più importanti in Italia.

SENSIBILIZZAZIONE - “Un’iniziativa – ha spiegato Vincenzo Dore, Presidente dell’Avis Regionale - che ha l’obiettivo di sensibilizzare e incoraggiare i giovani amanti della musica dal vivo a partecipare a un’iniziativa socialmente utile come la donazione del sangue. Quest’anno siamo stati coinvolti a livello regionale con la distribuzione di 256 biglietti per i nostri donatori che, nelle date concordate, effettueranno la donazione di sangue in diverse location dislocate a lungo raggio in tutta la Sardegna. Per noi l’estate è sempre un periodo di particolare impegno vista la grande affluenza di turisti nella nostra isola, e per questo voglio ringraziare tutta l’organizzazione per questo grande gesto di solidarietà”.

SASSARI 20 LUGLIO - Sono 32 i biglietti disponibili (8 per serata), fino a esaurimento scorte. La giornata di raccolta sangue si terrà nella sede dell’Avis Provinciale Sassari (Strada Vicinale Taniga - San Giacomo Medas - Località San Camillo, Sassari), dalle 08:00 alle 12:00.

Con questo gesto semplice, ma di grande altruismo, i donatori avranno quindi la possibilità di avere in regalo un biglietto per andare all’incredibile Red Valley Festival, che si terrà a Olbia dal 14 al 17 agosto.

GLI ARTISTI PRESENTI – Qualche nome: Max Pezzali, Tommaso Paradiso, Gazzelle, Salmo, Annalisa, Geolier, Ariete, Tony Effe, Sfera Ebbasta, Shablo, Irama, Coez e Frah Quintale, Gali, Anna, Rose Villain e tanti altri.

ALTRE INFORMAZIONI – Vai al sito dell’Avis Provinciale Sassari per conoscere tutti i dettagli e per prenotare la donazione: https://avisprovincialesassari.it/avis-comunali/calendario-eventi/dona-il-tuo-sangue-san-camillo-20-luglio-2024/2024-07-20-09-30

Vai al sito del Red Valley Festival http://www.redvalleyfestival.com/red-blood

LE ALTRE DATE:

𝐍𝐔𝐎𝐑𝐎 Da lunedì 1°luglio a mercoledì 31 luglio Centro Trasfusionale Nuoro dalle 08:00 alle 12:00 (domeniche escluse) n°32 biglietti disponibili (8 per serata) – fino a esaurimento scorte

𝐂𝐀𝐆𝐋𝐈𝐀𝐑𝐈 Venerdì 5 luglio Autoemoteca AVIS presso piazza dei Centomila dalle 08:00 alle 12:00 n°64 biglietti disponibili (16 per serata) – fino a esaurimento scorte

𝐎𝐋𝐁𝐈𝐀 Domenica 14 luglio Autoemoteca AVIS presso piazza Chiesa Sacra Famiglia dalle 08:00 alle 12:00 n°32 biglietti disponibili (8 per serata) – fino a esaurimento scorte

𝐒𝐀𝐒𝐒𝐀𝐑𝐈 Sabato 20 luglio Sede Provinciale AVIS Sassari dalle 08:00 alle 12:00 n°32 biglietti disponibili (8 per serata) – fino a esaurimento scorte