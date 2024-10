Sempre più vivo e solido il rapporto tra Avis Provinciale Sassari e gli organizzatori della Corsa in Rosa, che per l’edizione 2024 della manifestazione uniscono nuovamente le forze per dire “NO alla violenza sulle donne, SÌ alla donazione del sangue”.

Un doppio messaggio nel segno della solidarietà, con l’obiettivo di aumentare la sensibilizzazione nella popolazione su due temi che richiedono riflessione, impegno culturale ed educativo.

“Un’ottima occasione, quella della Corsa in Rosa – afferma Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari -per promuovere la cultura del rispetto, l'educazione alle relazioni e accrescere la consapevolezza sulla necessità di donazioni regolari, che assicurino la disponibilità di sangue negli ospedali. Ringrazio Luca Sanna, ideatore e presidente della manifestazione, per la sensibilità e il grande spirito di collaborazione”.

Per l’edizione 2024 della Corsa, in programma dal 19 al 21 aprile, la Provinciale ha acquistato 470 magliette e zainetti che vengono consegnati gratuitamente a chi decide di donare il sangue.

“Chi volesse compiere questo gesto di grande solidarietà e ricevere il kit della manifestazione, con il logo Avis, può venire a trovarci questo fine settimana in Piazza d’Italia a Sassari”, spiega il presidente Dettori. Infatti, l’autoemoteca dell’Avis sarà presente venerdì 19 aprile dalle 8:00 alle 18:00 e sabato 20 dalle 8:00 alle 13:00. È possibile prenotare la donazione online sul sito www.avisprovincialesassari.it