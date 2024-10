Si è svolto a Sassari, presso l’auditorium dell’IPIA, il convegno finale del progetto Super Me - Self Empowerment, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, di cui all’Avviso PRO.DI.GI. (Progetti contro la Dispersione dei Giovani).

Lo stesso progetto è stato realizzato dal Cospes Salesiani Sardegna e la cooperativa Il Sogno, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo San Donato, l’Istituto di Istruzione Superiore “N. Pellegrini” e l’Istituto Comprensivo Li Punti, l’Agraria di Sassari e Perfugas e l’I.P.I.A.

Erano presenti il dott. Paolo Acone, dirigente scolastico, e il prof. Alessandro Testoni dell’Istituto di Istruzione Superiore “N. Pellegrini”, la dott.ssa Patrizia Mercuri, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo San Donato, la prof.ssa Esmeralda Ughi dell’Istituto Comprensivo di Li Punti, il costumista-scenografo Fabio Loi e la prof.ssa Maria Grazia Mannu, che hanno realizzato, per la parte Moda dell’I.P.I.A., il laboratorio di settore. In collegamento video da Perfugas è intervenuta la prof.ssa Cristina Deperu, dell’I.P.A.S.R.

Ha partecipato all’evento anche il direttore del servizio delle politiche scolastiche della Regione Autonoma della Sardegna, dott. Luca Galassi. Obiettivi dell’iniziativa regionale, da un lato il recupero delle competenze dei ragazzi, la cui assenza, ritardata o comunque di difficoltosa acquisizione sono causa di dispersione scolastica, dall’altro quello di contribuire a rendere più attrattiva la scuola in funzione di un indispensabile contrasto all’esclusione sociale.

Il convegno finale del progetto Super Me – Self Empowerment (auto-potenziamento) ha rappresentato, dunque, l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta e dell’esperienza degli studenti. Alcuni di loro, ragazzi e ragazze, sono anche intervenuti per raccontare il personale percorso, da cui sono emerse la grande autostima e autoefficacia, ovvero le forti motivazioni che hanno contraddistinto il lavoro di ciascuno in tutti i settori in cui hanno operato.

Dei risultati del progetto hanno parlato nelle nostre interviste, oltre al funzionario regionale, anche la prof.ssa Antonella Brusa per la Cospes e il prof. Alessandro Testoni.