Nella tarda serata di ieri, gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna hanno portato a termine un'operazione di ricerca per due escursionisti dispersi in località Valle dei Ciclamini, nel Comune di Sassari. L’allarme è giunto dalla Centrale operativa del 118 intorno alle 21, a seguito della chiamata del padre di uno dei ragazzi che, non vedendolo rientrare, ha allertato i soccorsi.

I due, M.A. e F.A., 20enni sassaresi, sono usciti nel pomeriggio per fare una passeggiata nella Valle dei Ciclamini, ma col calare del buio i due hanno perso l’orientamento e non riusciti a rientrare alla loro auto. I tecnici della stazione di Sassari, partiti immediatamente, hanno raggiunto la località e avviato le ricerche insieme al personale dei Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

Fortunatamente, intorno alle 22.20, i due son riusciti a comunicare con i familiari per rassicurarli, e con le squadre in ricerca che, ottenute le loro coordinate, li hanno raggiunti e riaccompagnati alla loro auto.

I ragazzi si trovavano in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di alcun intervento sanitario.