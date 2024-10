Nella giornata di lunedì 17 aprile, durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, nel transitare lungo Corso Vittorio Emanuele, a Sassari, l’equipaggio della Squadra Volante della Questura ha proceduto al controllo di un’auto, il cui conducente, di circa 27 anni, esibiva un titolo di guida rilasciato dall’Autorità spagnola.

Dal primo controllo, gli agenti hanno notato delle anomalie, che hanno destato sospetto circa la genuinità del documento; pertanto, per ulteriori accertamenti, il giovane è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura, dove è stato sottoposto a perquisizione personale.

Gli agenti, come da loro spiegato, hanno rinvenuto occultati nella persona circa 2.100 euro in contanti, di cui il 27enne non è stato in grado di giustificare la provenienza. I poliziotti della Squadra Volante hanno, pertanto, proceduto alla perquisizione domiciliare, nonostante i tentativi dello stesso di condurli in un appartamento diverso rispetto a quello del suo effettivo domicilio.

Ad esito della perquisizione domiciliare, i poliziotti della Squadra Volante, coadiuvati dagli agenti della Squadra Mobile, hanno rinvenuto ulteriori 8.000 mila euro, varie carte di credito, 2 bilancini di precisione e 12 telefoni, oltre che circa 100 grammi di eroina, di cui circa 70 grammi divisi in 6 ovuli.

Gli agenti della Squadra Volante hanno, pertanto, tratto in arresto l’uomo, per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione, oltre che denunciato in stato di libertà per uso di atto falso.

Al termine dell’attività, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bancali.